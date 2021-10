La taskforce vaccination n’exclut pas une généralisation de la 3e dose en 2022

Par ailleurs, le type de vaccin administré lors de la première campagne est également étudié. « Nous devons tout d’abord examiner les pays qui travaillent depuis plus longtemps avec certains vaccins comme le Royaume-Uni avec celui d’AstraZeneca », explique Dirk Ramaekers. « Mais nous devrions également disposer rapidement de données sur les différents vaccins en fonction des admissions dans les hôpitaux. Il nous revient pour l’instant qu’il n’y a pas de différence notable. Des personnes qui ont reçu le vaccin de Pfizer ou de Moderna (considérés comme les plus efficaces, NDLR.) sont parfois hospitalisées. »

« Les personnes vaccinées admises sont pour l’instant très âgées et présentent des maladies sous-jacentes. Celles-ci semblent à nouveau constituer des facteurs de risque. Mais nous pourrions voir dans les mois à venir que des personnes de moins de 65 ans qui ont été vaccinées plus tard, sont également hospitalisées. Nous l’ignorons, nous avançons dans des sables mouvants d’un point de vue scientifique. »

Le manque de connaissances scientifiques sur le bénéfice que présenterait une vaccination de rappel généralisée pourrait cependant être dissipé à l’avenir, selon ce raisonnement. Ainsi, l’évolution des admissions à l’hôpital et surtout le profil des personnes vaccinées admises sont analysés. « Sciensano s’y consacre pleinement pour l’instant », souligne Dirk Ramaekers.

En cas de décision d’administrer une troisième dose, les choses pourraient se mettre rapidement en place, selon Dirk Ramaekers. « Lors de la première phase, la livraison des vaccins était le facteur le plus important », détaille-t-il. « Les centres de vaccination fonctionnent bien, la dose de rappel peut être bien planifiée. On le voit déjà chez les plus de 65 ans. »