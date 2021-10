Le Sporting de Charleroi décroche la victoire contre Eupen dans le dernier quart d’heure (3-0)

Jamais deux sans trois : l’adage s’est vérifié pour le Sporting de Charleroi qui s’est imposé 3-0 face à Eupen ce samedi, après ses victoires sur Genk et Seraing. Un succès qui permet d’oublier un peu la déconvenue en Coupe de Belgique en milieu de semaine. Nicholson, Gholizadeh et Van Cleemput ont planté les trois buts de la rencontre. Charleroi grimpe provisoirement à la 3e place avec 23 points, à égalité avec Malines et le Club de Bruges mais derrière l’Union Saint-Gilloise (25 pts).

La première mi-temps, vierge en but, a été très pauvre en occasions de part et d’autre de la pelouse du Mambourg. Le défenseur des Pandas Emmanuel Agbadou a notamment été l’auteur de quelques interventions bien senties alors que son équipier en attaque Smail Prevljak n’a touché que trop peu de ballons.