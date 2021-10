SC Charleroi – Eupen: les deux équipes s’observent, pas encore de véritable occasion (direct, 0-0)

Jamais deux sans trois ? Après avoir vaincu le Racing Genk et Seraing, le Sporting de Charleroi veut poursuivre sa belle série, ce samedi après-midi, avec la réception d’Eupen au Mambourg (les deux formations possèdent 20 unités au classement). Après un début de saison mitigé, les joueurs d’Edward Still semblent dorénavant bien lancés. Et espèrent lutter le plus longtemps possible pour une place dans les playoffs. Ils veulent en profiter également pour oublier définitivement l’élimination en Coupe de Belgique.

De leur côté, les Pandas restent sur deux défaites frustrantes contre Gand (2-0) et contre l’Union Saint-Gilloise (2-3). Les germanophones parviendront-ils à se relancer en haut du tableau ? Réponse aux alentours de 18 heures.