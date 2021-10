D1A: le revenant Bokadi sauve le Standard d’une nouvelle défaite face à Courtrai (1-1)

Le Standard version Luka Elsner n’a pas encore gagné. Le technicien slovène a concédé un partage contre Courtrai, son ancienne équipe, samedi soir à Sclessin lors de la 13e journée de D1A. Le Standard signe un 6e match sans victoire et n’est que 12e au classement avec 16 points.

Après un premier acte équilibré, Courtrai a ouvert le score à la 52e via Marlos Moreno qui a profité d’approximations d’Arnaud Bodart et de sa défense (0-1, 52e) pour inscrire son premier but de la saison.