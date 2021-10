Leandro Trossard permet à Brighton d’arracher un point face à Liverpool (2-2, vidéo)

Leandro Trossard était en forme ce samedi. Le jeune Diable rouge a égalisé cet après-midi pour Brighton face à Liverpool. Menés 2-0, Trossard et ses coéquipiers ont été cherchés un précieux point.

Cet après-midi, Brighton affrontait Liverpool pour le compte de la 10ème journée. Menés 2-0 après 24 minutes, Trossard et ses coéquipiers ont réagi. Leandro Trossard a inscrit le goal de l’égalisation à la 65ème minute. Quelques minutes plus tard, le Diable rouge a même inscrit un doublé mais le but a été finalement annulé pour une position d’hors-jeu.

Plus tôt dans la rencontre, c’était Mwepu qui avait relancé Brighton avec un splendide goal. Le club de Leandro Trossard pointe désormais à la sixième place avec 16 points.