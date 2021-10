Edward Still après le succès du SC Charleroi contre Eupen: «Se retourner en 48h, c’était un gros challenge»

Il aura tout de même fallu attendre le dernier quart d’heure pour voir les Zèbres débloquer le marquoir, ce qui n’a pas forcément inquiété le coach des Carolos. « On connaît la force collective qu’on a offensivement », analyse Still. « Une force qui met en évidence quelques individualités, notamment celles d’Ali (Gholizadeh), Shamar (Nicholson) et Ryota (Morioka). On savait que tant qu’on était dans le match, on pouvait le faire basculer à tout moment. »

Pour le SC Charleroi, ce succès est le 3e consécutif en championnat, installant un peu plus d’enthousiasme dans le groupe, mais aussi pour les supporters. « On veut voir de la fierté chez les Carolos, c’est le plus important pour nous », dit à ce propos l’entraîneur. « On sait que si on réussit ça, on sera bien et on méritera d’être où on sera en fin de saison. On travaille en dehors du terrain sur cette maturité et cette force mentale. Il va y avoir des contrecoups, des moments difficiles mais il faut pouvoir les reconnaître et les utiliser pour être plus fort par la suite. C’est quelque chose qu’on compte bien continuer à faire. »