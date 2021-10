Covid Safe Ticket: une action en justice pour suspendre l’application

Concrètement, l’action de Charta2, une association de défense des libertés et de la vie privée, « vise à mettre fin à de multiples infractions au Règlement général sur la protection des données (RGPD) et notamment à prévenir une fuite de données personnelles de santé des personnes vaccinées »,

L’association de défense des libertés et de la vie privée Charta21 a récemment introduit une action en référé devant le tribunal de première instance de Bruxelles pour que soit suspendue l’application CovidScan qui permet le contrôle du Covid Safe Ticket (CST). Hier/vendredi, la justice a désigné un expert judiciaire indépendant afin d’analyser cette application. La prochaine audience est fixée au 1er décembre, indique l’association ce samedi.

« C’est une première étape qui permet de poursuivre l’action », explique Jacques Folon, expert en RGPD et administrateur de l’asbl.

L’action de Charta21 « vise à mettre fin à de multiples infractions au Règlement général sur la protection des données (RGPD) et notamment à prévenir une fuite de données personnelles de santé des personnes vaccinées », rappelle-t-elle. Selon cette dernière, une faille dans le logiciel divulgue en effet le nom de dizaines de milliers de personnes à la fois vaccinées et malades du covid.

Quand cette faille a été révélée, eHealth – la plateforme d’échange de données de santé qui fait l’objet de la plainte – ne l’a pas signalée à l’Autorité de protection des données (APD). Elle n’a pas non plus prévenu les personnes concernées. « eHealth aurait dû immédiatement prévenir qu’il y avait eu violation de données au sens du RGPD et avertir toutes les personnes impliquées, ce qu’elle n’a pas fait », souligne encore Jacques Folon.