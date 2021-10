L’accroc en Coupe est déjà oublié pour le SC Charleroi

Même si Edward Still avait déclaré ce vendredi que le match face à Eupen n’était pas plus important suite à la défaite contre Lommel, le Sporting de Charleroi se devait d’offrir une revanche à ses supporters ce samedi contre les Pandas.

Pour cette rencontre, Edward Still avait bel et bien récupéré Shamar Nicholson, malade contre Lommel, mais également Joris Kayembe et Stefan Knezevic, tandis que Ryota Morioka retrouvait également sa place de titulaire. C’est donc quasiment le 11 victorieux à Seraing qui était aligné, à une exception tout de même puisque Jackson Tchatchoua cédait sa place à Karim Zedadka sur le flanc droit. À Eupen, Stef Peeters était présent, mais en tribunes suite à une blessure encourue en semaine et dont il n’était pas suffisamment rétabli pour tenir sa place.