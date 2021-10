Etats-Unis: Kamala Harris reçoit sa troisième dose de vaccin contre le Covid

À lire aussi Coronavirus: le succès mitigé de la troisième dose

« Nous le disons depuis le début, ils sont gratuits, sûrs et ils vous sauveront la vie », a-t-elle ajouté en parlant des vaccins. « La vaste majorité, on me dit bien plus de 90 %, des personnes en soins intensifs ou qui meurent du Covid-19 ne sont pas vaccinées. Alors faisons-nous vacciner et nous sortirons de cette pandémie », a-t-elle ajouté.

Les Etats-Unis déplorent plus de 745.000 morts du Covid-19. Kamala Harris, 57 ans, avait reçu ses deux premières injections en décembre 2020 et janvier 2021, selon la Maison Blanche. Elle « remplit les critères pour une dose de rappel » car elle est considérée comme « personne à risque d’exposition au Covid-19 du fait de ses fonctions » en voyageant fréquemment et en rencontrant de nombreuses personnes, a souligné la présidence américaine.

La dose de rappel du vaccin de Moderna est en réalité une demi-dose (50 microgrammes contre 100 pour les deux injections initiales).

Le président américain Joe Biden, 78 ans, avait reçu le 27 septembre sa troisième dose de vaccin en direct à la télévision, afin d’encourager les Américains éligibles à en faire de même.