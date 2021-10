Standard: un peu de mieux mais pas suffisant...

Toujours pas de victoire pour Luka Elsner dont l’équipe n’a pu faire mieux, samedi soir à Sclessin, devant une assistance pour le moins clairsemée (moins de 17.000 personnes), qu’arracher un partage face à Courtrai. Un troisième consécutif, après ceux concédés face à Louvain et au CS Bruges, qui ne permet pas au Standard, englué dans la deuxième partie de tableau, de se donner un peu de l’air et encore moins d’avancer au classement. Le bilan de 6 points sur 21 affiché par la formation principautaire en bord de Meuse, avec une seule victoire décrochée en sept sorties (!), en dit long sur le mal profond qui la ronge et sur le travail que le coach franco-slovène devra encore accomplir.