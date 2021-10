La ville de Rochefort adopte une motion de soutien à la filière locale du bois

Face à l'intérêt grandissant de la Chine pour le bois européen, les scieries éprouvent de plus en plus de difficultés à s'approvisionner en matières premières. François Bellot (MR) a dès lors déposé une motion pour que la Ville de Rochefort réserve une partie de ses lots de vente à des acteurs belges. "Les villes et communes jouent un rôle important dans l'approvisionnement en bois et il est essentiel de maintenir cette filière, son expertise, son savoir-faire et l'indépendance de nos régions", a-t-il souligné.

Les conseillers communaux, tant de l'opposition que de la majorité, ont marqué leur accord à l'unanimité à cette motion de soutien.