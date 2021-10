Anderlecht veut confirmer son regain de confiance mais doit se méfier de OHL (direct à 18h30)

Requinqués après leur succès contre le Beerschot (4-2) et leur large victoire à La Louvière en Coupe de Belgique ce mercredi (1-7), Anderlecht poursuit son programme de remise en confiance ce dimanche. Sur papier, l’adversaire du jour, OHL, est on ne peut plus abordable : les Louvanistes traînent à la quinzième place du classement de Pro League. Mais à y regarder de plus près, OHL n’a plus perdu depuis six matches et sa défaite à Malines la mi-septembre (2-0). Les Universitaires avancent, certes, au petit trot et à coups de partages, mais c’est aussi le cas d’Anderlecht ces dernières semaines. Et les Brabançons flamands ont remporté leur dernier match de championnat face à Saint-Trond, ce que les Mauves n’étaient pas parvenus à faire une semaine plus tôt. Enfin, le T1 visiteur, Marc Brys, n’a perdu aucune des deux rencontres disputées face à Vincent Kompany (1V et 1N).

Autant de raisons de se méfier de cette équipe de Louvain, qui arrive à Bruxelles au complet après avoir été fortement remaniée en Coupe contre le Lierse cette semaine.