Genk s’amuse à Zulte Waregem, Kristian Thorstvedt inscrit un superbe but (2-6)

Lui-même n’en revenait pas au moment de célébrer son but. Kristian Thorstedt, pépite de Genk, a réalisé un mouvement digne des plus grands, synthèse de souplesse, de technique et de vitesse d’exécution. Le Norvégien a effectué un contrôle en mouvement, en tournant sur lui-même pour s’ouvrir une fenêtre de tir. Il ne lui aura fallu qu’une fraction de seconde pour enchainer sa frappe, imparable. Délicieux. Genk vient alors de faire le break juste avant la mi-temps (2-0). Trente minutes plus tôt, Junya Ito avait déjà inscrit un fort joli but pour ouvrir la marque, d’un missile de l’extérieur du pied.

Mais le récital collectif se traduit au score en début de seconde période : en sept minutes à peine, Onuachu, Heynen et Lucumi crucifient Sammy Bossut. On n’a même pas atteint l’heure de jeu que le marquoir affiche 5-0.