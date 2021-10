Ibrahimovic pas impressionné par le PSG: «A mon époque, c’était une équipe, mais aujourd’hui, non» L’attaquant suédois porte un regard attentif sur son ancien club du Paris Saint-Germain, estimant que l’équipe n’est pas plus forte aujourd’hui qu’à son époque.

Photonews

Par la rédaction Publié le 31/10/2021 à 15:19 Temps de lecture: 2 min

Aujourd’hui à l’AC Milan, Zlatan Ibrahimovic en a connu des clubs de haut niveau dans sa carrière. Il est notamment passé par le Paris Saint-Germain entre 2012 et 2016, devenant à cette époque l’une des premières grandes stars du club version Qatari. Désormais, c’est le trio Lionel Messi – Neymar – Kylian Mbappé qui est la figure de proue du PSG. Et pourtant, pour l’attaquant suédois, cela ne signifie pas vraiment que le niveau de l’équipe a évolué depuis. « Est-ce que je trouve le PSG d’aujourd’hui plus fort que celui de mon époque ? Non. Nous étions une équipe. Aujourd’hui, ce n’est pas une équipe », a répondu Ibrahimovic dans un entretien pour Téléfoot diffusé ce dimanche. « Peut-être plus tard, j’y crois, mais non ils ne sont pas meilleurs. »

Dans sa période parisienne, Ibrahimovic c’est tout de même 180 matches, 156 buts et onze trophées dont quatre titres de champion de France consécutif en autant de saison. Et c’est notamment en s’appuyant sur ça qu’il estime avoir été un acteur central de la métamorphose du club. « Quand le PSG a été racheté, j’ai été l’un des premiers à signer. Et je suis très fier. Sans moi le PSG ne serait pas devenu ce qu’il est. Certains pensent que je suis venu pour l’argent, pour profiter de la ville et de la vie. Non : je suis venu, et tout a changé. »