La rencontre de l’Union Saint-Gilloise samedi prochain face à Charleroi déjà sold out

N’essayez plus d’obtenir des tickets pour le match indécis entre l’Union et Charleroi samedi prochain : il est déjà sold out ! Le club a officialisé la nouvelle sur son compte Twitter.

Véritable sensation de cette première partie de saison en D1A, l’Union pointe à la deuxième place avec 25 unités avant son match à Gand prévu à 21h.