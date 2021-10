Le Covid Safe Ticket au travail ? Les politiques temporisent

Interrogé dans l’émission «C’est pas tous les jours dimanche» (RTL-TVi), le co-président d’Ecolo, Jean-Marc Nollet, s’y est quant à lui montré défavorable. «Il y a un droit du travail en Belgique. Le fait que votre patron ne puisse pas avoir accès à votre dossier médical me paraît très important et doit être respecté», a-t-il déclaré.

Pour ce qui est de l’usage élargi du CST à l’Horeca et aux salles de fitness, il a été défendu par M. De Croo même si les libéraux flamands s’opposaient il y a peu encore à l’usage trop étendu de passe sanitaire. «When the facts change, I change my mind», a-t-il souligné. «Je ferai tout pour protéger la population de la meilleure façon possible. Je préfère être prudent maintenant plutôt que de créer la panique dans un mois».