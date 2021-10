Sortie du nucléaire: Engie, grand gagnant des enchères pour construire des centrales au gaz

Le gestionnaire du réseau de transport électrique haute tension, Elia, a rendu public les résultats du premier tour d’enchères du mécanisme de rémunération de capacité (CRM). Pour rappel, il s’agit d’un système de subsides mis en place pour pallier l’extinction progressive des sept réacteurs belges d’ici 2025. Deux projets de nouvelles centrales au gaz ont été sélectionnés, tous deux portés par le groupe Engie : il s’agirait des nouvelles centrales de Vilvorde et des Awirs (chacune d’une puissance de 870 MW). Au total, ce sont 2 GW de nouvelle puissance installée qui auraient été choisis, en ce compris, outre les deux centrales au gaz, sept projets de batteries et de gestion de la demande – des gros utilisateurs qui acceptent de réduire temporairement leur consommation en fonction de l’équilibre entre l’offre et la demande. C’est un peu moins que l’estimation de la ministre fédérale de l’Energie, Tinne Van der Straeten (Groen), qui évaluait le besoin de nouvelle puissance installée à 2,3 GW.