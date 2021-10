G20 - Joe Biden invite le G20 à résoudre les difficultés d'approvisionnement

Le président a tenu "un sommet sur la résilience de la chaîne d'approvisionnement mondiale avec l'Union européenne et 14 autres pays partageant les mêmes idées", a indiqué la Maison Blanche dans un communiqué.

Il s'agit de "promouvoir une plus grande coopération internationale sur les difficultés à court terme de la chaîne d'approvisionnement et d'envisager de renforcer et de diversifier cet écosystème à long terme, allant des matières premières aux produits finis à la logistique et à la distribution", a précisé l'administration américaine.