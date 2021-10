France: un automobiliste grièvement blessé par balle, un chasseur en garde à vue

Un automobiliste se trouvait entre la vie et la mort dimanche après avoir été touché par une balle alors qu’il circulait entre Rennes et Nantes samedi, a indiqué le parquet qui privilégie la thèse d’un accident de chasse.

Le parquet entend saisir ce juge «d’un réquisitoire introductif (...) du chef de blessures involontaires lors d’une action de chasse par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence», précise le procureur adjoint.

Les enquêteurs de la brigade de recherches de Redon ont procédé dimanche à une reconstitution des faits qui a renforcé l’hypothèse d’un accident de chasse, selon cette source. Une enquête pour blessures involontaires a été ouverte.

L’accident s’est produit samedi entre Laillé et Orgères (Ille-et-Vilaine) alors que le conducteur et un passager circulaient sur la quatre-voies entre Rennes et Nantes. Une balle de calibre 9,3 mm a atteint le véhicule, blessant grièvement au cou le conducteur.

Cet homme de 67 ans a été transporté d’urgence au CHU de Rennes dans un état critique. Son état de santé «inspire toujours les plus vives inquiétudes, le pronostic vital restant sérieusement engagé», souligne dimanche soir le magistrat.