Hockey: le Léopold et l’Orée trébuchent en déplacement, La Gantoise domine le Racing

Louvain - Waterloo Ducks : 1-2. Après leur succès de mercredi soir face au Racing, les finalistes de la saison dernière ont remporté un 2e succès, cette saison, lors de leur déplacement à Louvain. Une rencontre disputée que les hommes de Jean Willems auraient dû plier plus tôt vu le nombres d’occasions franches qu’ils ont obtenus. Mais ils ont surtout laissé revenir leur adversaire du jour en fin de rencontre et ils auraient pu s’en mordre les doigts si Simon Vandenbroucke ne s’était pas montré aussi inspiré. C’est à la 24e minute que William Ghislain ouvrait le score pour les visiteurs sur une passe magnifique de Gauthier Boccard. En seconde période, le jeune attaquant des Red Lions s’offrait un doublé (47e), sur rebond de penalty, et inscrivait au passage son 4e but de la saison. Le Waterloo Ducks semblait lancé mais les Universitaires restaient dangereux, principalement sur penalty. A la 62e minute, après 2 beaux arrêts du gardien visiteur, Sam Lane redonnait espoir aux siens en envoyant la balle en pleine lucarne. Guillaume Van Marcke obtenait encore une belle possibilité mais il plaçait la balle à côté du but. Louvain retirait son gardien alors qu’il restait 180 secondes à jouer mais malgré un dernier penalty (0 sur 8), la victoire revenait au Watducks.

Dragons – Léopold : 4-1. Alors que les Ucclois semblaient avoir trouvé la juste carburation depuis ces dernières semaines, ils sont retombés les pieds sur terre lors de leur visite chez les champions de Belgique en titre qui s’alignaient, enfin, avec Florent van Aubel et Simon Gougnard, de retour de blessure. Les Anversois ne tardaient pas à prendre les devants puisqu’ils menaient déjà 2-0 après 20 minutes grâce à Nicolas Della Torre, sur penalty, et à Florent van Aubel. Tom Boon redonnait de l’espoir aux siens avant la pause (30e). Les échanges étaient serrés mais c’est finalement Lucas Martinez libérait l’équipe locale en fin de rencontre (59e et 66e). Le Léo subit donc sa 2e défaite de la saison et entend bien corriger le tir, ce dimanche, lors de son déplacement délicat à Louvain. De son côté, le Dragons semble fin prêt à accueillir l’Orée, à Brasschaat mais aussi, et surtout, à démontrer qu’il est bel et bien de retour aux affaires après quelques sorties plus délicates.

Gantoise – Racing : 1-0. Les Flandriens ont parfaitement négocié la visite des Ucclois (toujours privés de Jérôme Truyens) dans des conditions dantesques et sous une pluie battante. Dès la 3e minute de jeu, Alexandre de Paeuw donnait l’avance à l’équipe locale sur suite de penalty. Les visiteurs tentaient de recoller au score mais ils se ne montraient pas suffisamment appliqués en zone de conclusion. La partie était plus équilibrée après la pause mais les Bruxellois ne parvenaient pas à surprendre leurs adversaires.

Braxgata – Orée : 3-1. Face à des Bruxellois qui occupaient la tête de la division d’honneur à égalité de points avec le Léopold, les Anversois ont confirmé tout le bien que l’on pensait de leur équipe cette saison. Ils ont proposé une prestation solide et ils ont frappé juste quand il le fallait. A la 22e minute, c’est Loïck Luypaert qui montrait le chemin à suivre à ses partenaires sur penalty. En seconde période, Bob De Voogd doublait l’avance des siens (42e) avant que Luypaert ne creuse l’écart, sur stroke (49e). Lucas Masso réduisait le score à 9 minutes du coup de sifflet final mais il était déjà trop tard pour les visiteurs.