Le FC Malines condamne le jet de fumigènes de ses supporters à Ostende

Malines a demandé à ses supporters de ne plus utiliser de fumigènes, surtout de manière incontrôlée. «C’est très dangereux», a insisté la direction. «Vous pouvez sérieusement blesser vos camarades et cela a des conséquences financières pour le club. Malines plaide pour une utilisation contrôlée sous la supervision des pompiers et d’autres experts, mais continuera à prendre des mesures sévères à l’encontre des supporters, qui introduisent clandestinement du matériel pyrotechnique dans le stade et le jettent sur le terrain.»