Delhaize, Carrefour, Brico, bpost…: ce qui est ouvert et fermé ce 1er novembre

Si une grande majorité des commerces et entreprises restent fermés, d’autres, principalement des commerces de proximité, seront ouverts.

Cette année, le 1er novembre tombe un lundi. Cela a de nombreuses conséquences sur la vie quotidienne puisque de nombreux établissements sont fermés, à l’instar d’un dimanche. C’est ainsi que les banques, les bureaux de poste et la plupart des grandes surfaces n’ouvrent pas ce lundi.

Les magasins Delhaize garderont leurs portes closes, la plupart des AD et Proxy ainsi que certains Shop&Go seront accessibles ce lundi, principalement en matinée.

Idem chez Carrefour où les principales enseignes resteront fermées. Cependant, la plupart des magasins franchisés Carrefour Market ou Carrefour Express, seront ouverts.

Les Colruyt seront fermés, tout comme les Okay. Par contre, certains magasins Spar indépendants pourraient être ouverts, à la volonté des gérants.

La plupart des Match et Cora seront fermés mais les magasins habituellement ouverts le dimanche le seront aussi aujourd’hui. Les magasins Aldi, Macro et Lidl seront fermés, contrairement aux Intermarché Contact et Super qui pourraient être ouverts, selon la volonté des franchisés.

Les autres grandes enseignes, les magasins Ikea resteront fermés durant toute la journée. Les centres commerciaux de Wallonie et de Bruxelles resteront également portes closes.