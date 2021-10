Novak Djokovic se prononcera sur sa participation à l’Open d’Australie «quand les conditions seront officiellement connues»

Comment appréhendez-vous votre retour à la compétition ?

Je suis impatient. Ca fait un moment que je n’ai pas joué de tournoi ATP, mes derniers tournois, c’était des Grands Chelems et les Jeux olympiques. Globalement, c’est une saison épuisante, remplie de succès aussi, mais qui m’a demandé beaucoup d’efforts et d’énergie mentale pour gérer aussi beaucoup de choses en dehors du court, et toutes les attentes et la pression autour d’un potentiel Grand Chelem calendaire, et Grand Chelem doré. Je me suis vraiment bien entraîné ces deux dernières semaines, et j’ai connu beaucoup de succès à Paris-Bercy au fil des années. Ca me donne des raisons de croire que je peux aller loin dans le tournoi, mais le manque de match peut être dangereux. La place de N.1 mondial en fin d’année est en jeu entre (Daniil) Medvedev et moi, je suis en très bonne position, donc c’est bien sûr mon objectif de fin de saison, en plus d’essayer de bien faire en Coupe Davis.

Comment avez-vous digéré votre défaite à l’US Open ?

J’ai appris au fil des années à gérer les défaites dans le sens où je les considère comme de super opportunités d’apprendre et de grandir. J’ai le sentiment que cette défaite est arrivée à la fois au pire et au meilleur moment pour moi, d’une certaine façon. Bien sûr, je suis déçu d’avoir perdu ce match, mais je me suis senti chanceux de recevoir un amour et un soutien du public que je n’avais jamais connus avant dans ma vie. Ce genre d’énergie que j’ai reçue est une victoire pour la vie. Ca m’a touché au coeur, et ça m’a surpris, je ne m’y attendais pas. Ce n’était pas mon jour, je n’ai pas été présent comme j’aurais dû l’être en termes de jeu pour gagner ce match. Mais c’est une super leçon. Savoir que j’étais si près (du Grand Chelem calendaire) m’encourage beaucoup pour l’avenir, et c’est aussi comme un retour à la réalité en quelque sorte : il y a toujours quelque chose sur lequel progresser, quelque chose sur lequel travailler. On va voir comment j’ai récupéré émotionnellement, et si je suis prêt à jouer au plus haut niveau, je ne sais pas. Ce n’était pas une défaite ordinaire, vu les circonstances. Et la saison a été très exigeante et éprouvante pour moi à tous les niveaux, mais j’ai déjà connu des situations comparables, où j’étais hyper fatigué, et où j’ai réussi à trouver les ressources pour finir la saison fort. C’était une victoire avec le public, pas avec la raquette. J’espère pouvoir utiliser cette belle énergie ici, à Paris.