Serie A: Naples, avec Dries Mertens, remporte le derby de la Campanie face à la Salernitana

Naples a remporté dimanche le derby de la Campanie face à la Salernitana, comptant pour la 11e journée du championnat d’Italie, grâce à un but de Piotr Zielinski (61e). Au classement, Naples est en tête avec 31 points devant l’AC Milan (28 points), qui se rend à l’AS Rome à 20h45. La Salernitana (7 points) est 19e.

La deuxième période a été plus animée mais aussi plus chaude puisque les deux équipes ont terminé à dix. L’arbitre a exclu l’attaquant de la Salernitana, Grigoris Kastanas (70e) et le défenseur de Naples Kalidou Koulibaly (77e).