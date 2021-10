Dewaest a provoqué l’exclusion de Murillo lors d’Anderlecht-OHL: «Je lui ai touché les fesses et il n’a pas aimé»

À l’issue d’un match complet face à Anderlecht, au cours duquel il est passé par toutes les émotions, le défenseur central d’OHL, Sébastien Dewaest regrettait la perte de deux points. « On avait bien travaillé la tactique et on l’a appliquée à merveille dès l’entame du match », expliquait-il. « On sait qu’ils essaient de mettre un pressing haut et de ne pas nous laisser ressortir de derrière. On devait essayer de ressortir avec des combinaisons tout en mettant le pressing quand c’était possible mais le plus important, c’était la récupération du ballon afin d’isoler Musa (NDLR : Tamari) et De Norre. Tactiquement, le coach avait bien préparé ce match, ce qui nous a permis de mener rapidement 0-2. Même si on a davantage souffert par la suite, c’était encore 1-2 à quelques minutes de la fin du match. Ils nous ont ‘emmerdés’ avec leurs joueurs d’infiltration et ont su égaliser. Derrière cela, on a encore un penalty que malheureusement on rate. Donc le sentiment qui prédomine est clairement la déception. Il y avait possibilité de s’imposer. »

Impliqué dans la phase de l’exclusion de Murillo, qui a eu le tort de lui asséner un coup de coude au niveau du thorax, l’ancien Carolo n’a pas éludé la question d’une éventuelle provocation de sa part non sans une certaine franchise teintée d’humour. « Je lui ai touché les fesses et il n’a pas aimé, ce qui l’a incité à me donner un coup qui méritait la rouge. Je voulais un peu le titiller à l’expérience et ça a marché. Je n’espérais pas qu’il me donne un coup mais c’est ce qu’il a fait. »