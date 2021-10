Le Covid Safe Ticket généralisé dans tout le pays ce lundi: le guide pratique

Le Covid Safe Ticket (CST) est obligatoire à Bruxelles depuis le 15 octobre. La période de tolérance prend fin ce week-end et coïncidera avec le lancement de son frère jumeau en Wallonie, le 1er novembre. Jumeau, car les règles sont les mêmes pour l’ensemble du territoire francophone.

A partir de 16 ans, pour entrer dans les restaurants, lieux culturels, centres sportifs et salles de fitness, il faut montrer un QR code (sur son téléphone dans l’appli CovidSafe ou imprimé depuis le site MaSanté.be) qui prouve que l’on est vacciné entièrement (deux semaines après sa deuxième dose, ou son unique de Johnson & Johnson) ou que l’on a réalisé un test PCR négatif (valable 72 heures) ou antigénique rapide en pharmacie (48 heures).

Pour entrer dans un hôpital, une maison de repos ou un événement réunissant plus de 200 personnes à l’intérieur et 400 en extérieur, il faudra aussi détenir le pass sanitaire dès 12 ans. Les transports en commun, les commerces et le travail sont pour l’instant épargnés pour tout le monde.

En Flandre, même principe, même si la liste des endroits concernés par le Covid Safe Ticket est plus courte. Il n’est pas nécessaire d’en posséder un pour aller au théâtre, au cinéma ou dans un centre sportif, mais bien dans les salles de fitness et les restaurants.