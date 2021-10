L’Union s’impose à La Gantoise et reprend les commandes du championnat

Les Gantois ont continué à développer leur jeu mais ont joué de malchance. Tarik Tissoudali a heurté le poteau (16e) et Michael Ngadeu la transversale d’une tête puissante (28e). La Ghelamco Arena a cru à l’égalisation après le pénalty concédé par Siebe Van Der Heyden pour une faute de main mais le capitaine des Buffalos Vadis Odjidja a vu sa tentative, puissante et axiale, frapper la barre (37e).

Après 13 journées, l’Union emmène le classement et compte 28 points au compteur, respectivement deux et quatre de plus que le Club de Bruges et l’Antwerp. Samedi prochain, Felice Mazzu retrouvera le Sporting de Charleroi, qu’il a entraîné entre 2013 et 2019.