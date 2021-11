Cyclisme: Remco Evenepoel termine sixième de sa première course gravel

Remco Evenepoel (Deceuninck - Quick-Step) a terminé à la sixième place de la Belgian Waffle Ride, dimanche dans le Kansas, aux Etats-Unis. Le Belge n’a pas disputé la plus longue course (178 km) mais bien celle de 111 kilomètres.

Après plus de quatre heures d’effort, Evenepoel a terminé à 13 minutes du vainqueur, le transgenre amércain Molly Cameron. Equipier du Belge au sein du Wolfpack, l’Italien Mattia Cattaneo a terminé 8e.

Trois distances étaient au programme de cette course. L’Américain Tanner Ward a remporté la plus longue alors que le pilote finlandais de Formule 1 Valtteri Bottas a terminé 9e de la plus courte (58 km).

La Belgian Waffle Ride est l’une des nombreuses courses américaines disputées presque exclusivement sur des surfaces non-asphaltées. De plus en plus populaires pour leur côté récréatif, elles attirent professionnels et amateurs dans des ambiances décontractées.