Pharmacies, pneus neige, CST...: ce qui change ce 1er novembre

Cette année, de nombreux changements verront le jour à partir de ce lundi 1er novembre. Le Soir fait le point sur tout ce qui change le 1er novembre.

Covid Safe Ticket

Le Covid Safe Ticket (pass sanitaire) est obligatoire dans tout le pays lorsqu’on ira au restaurant et au fitness, et ce dès le 1er novembre en Flandre et en Wallonie. Le dispositif est déjà d’application à Bruxelles. Le Comité de concertation a en outre établi un socle fédéral : le seuil d’utilisation du CST a été fixé dès vendredi à 200 personnes lors d’un événement à l’intérieur et à 400 personnes à l’extérieur. Ce socle fédéral est toutefois moins strict que celui établi en Wallonie (à partir du 1er novembre) et à Bruxelles (déjà en vigueur). Celui-ci y est de 50 personnes à l’intérieur et 200 à l’extérieur. Le CST reste d’application dans les discothèques et les night-clubs.