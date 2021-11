Billie Jean King Cup: la Belgique ouvre son tournoi ce lundi face à une Biélorussie déforcée

La Belgique fait son entrée dans la phase finale de la Billie Jean King Cup, le nouveau nom de la Fed Cup, face à la Biélorussie, privée de ses cadres Aryna Sabalenka, N.2 mondiale, et Victoria Azarenka (WTA 27), lundi à Prague. L’occasion pour Elise Mertens (WTA 20) et ses équipières de faire un premier pas vers les demi-finales.

Reportée deux fois à cause de la pandémie de coronavirus, la phase finale de la Billie Jean King Cup va se dérouler pour la première fois sous un nouveau format, similaire à celui de la Coupe Davis. Tous les matches seront disputés sur une semaine à un seul et même endroit: l’O2 Arena de Prague.

Versée dans le groupe B avec l’Australie et la Biélorussie, l’équipe belge, composée d’Elise Mertens, Greet Minnen (WTA 69), Ysaline Bonaventure (WTA 143) et Kirsten Flipkens (WTA 154), part favorite pour atteindre les demi-finales après les forfaits de l’Australienne Ashleigh Barty, N.1 mondiale, et les Biélorusses Arnya Sabalenka et Victoria Azarenka.