Pep Guardiola envoie un message à Kevin De Bruyne: «C’est comme ça que ça marche et il le sait…»

Si Kevin De Bruyne a vécu des derniers mois compliqués en raison de plusieurs pépins physiques, le Belge tente de revenir à son meilleur niveau. Chose qui n’est pas aisée, tant les attentes avec son club et l’équipe nationale sont énormes. Ce samedi, le milieu de terrain a été remplacé à l’heure de jeu contre Crystal Palace (0-2).

Pas de quoi dramatiser, non plus, dans le chef de Pep Guardiola qui sait combien le Diable rouge est déterminant sur le terrain. « Tout ce que nous avons réalisé au cours de ces dernières années, c’est grâce à une personne comme lui. C’est un joueur tellement important pour nous, mais aussi une excellente personne », précisait l’entraîneur espagnol en conférence de presse. « Notre niveau d’équipe, à la fois individuellement et collectivement, est très élevé. Nous savons combien il est difficile de maintenir ce niveau. Pas seulement Kevin, mais aussi Riyad (Mahrez), Raheem (Sterling) et tous les joueurs qui nous ont aidés à gagner au fil des ans. Dans une saison, il y a des hauts et des bas, il y a des moments formidables et des moments plus difficiles, où il faut rester fort et positif. C’est comme ça que ça marche et Kevin le sait. »