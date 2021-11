Les révélations de Lionel Messi sur un éventuel retour au Barça: «J’aimerais revenir pour aider le club»

Plus de deux mois après son arrivée à Paris, Lionel Messi s’adapte de plus en plus à sa nouvelle vie. Décisif en Ligue des champions, l’Argentin peine encore à faire la différence en Ligue 1. Loin de la Catalogne, la Pulga n’a pas pour autant oublié son ancien club et a même indiqué vouloir y revenir un jour.

Interrogé par le quotidien catalan Sport, Lionel Messi a fait une révélation à ce sujet. « Oui, j’ai toujours dit que j’aimerais pouvoir aider le club à aller bien. J’aimerais être secrétaire technique à un moment donné. Je ne sais pas si ce sera à Barcelone ou pas. Ou s’il en sera autrement. S’il y a une possibilité, j’aimerais contribuer à nouveau là où je peux être utile, car c’est le club que j’aime. J’aimerais qu’il continue d’être bon, de grandir et d’être l’un des meilleurs au monde. »