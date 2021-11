La situation de Sergio Ramos inquiète: le PSG songerait déjà à résilier le contrat du défenseur espagnol

Blessé à son arrivée, le défenseur espagnol n’a pas encore joué la moindre minute pour ses nouvelles couleurs. Une situation qui devient de plus en plus dérangeante… et qui inquiète. D’ailleurs, le PSG songerait déjà à résilier le contrat de l’ancien joueur du Real Madrid. C’est en effet ce qu’a révélé le quotidien Le Parisien.

Cette décision n’a pas encore été actée, mais la direction semble de plus en plus consciente d’avoir effectué une erreur de casting avec Sergio Ramos. Reste à voir comment l’Espagnol se comportera physiquement dans les prochaines semaines et s’il parviendra à redevenir compétitif… au risque de voir sa collaboration avec le club français se terminer plus rapidement que prévu.