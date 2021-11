Bourse - Les marchés européens entament novembre d'un bon pied

Ceux-ci étaient emmenés par KBC (82,58) et Ageas (42,71) avec des gains de 2,5 et 1,4 pc, GBL (101,60) gagnant 1,3 pc. AB InBev (52,33) reperdait par contre 0,8 pc en compagnie de Proximus (16,08) et Telenet (30,96), en baisse de 1,2 et 0,3 pc, Orange Belgium (19,46) perdant par ailleurs 0,9 pc tandis que Bpost (7,55) remontait de 1,9 pc. Solvay (102,60) repassait de 0,2 pc dans le rouge alors que UCB (103,35) progressait d'autant, arGEN-X (261,90) et Galapagos (45,90) de 1,1 et 0,2 pc. Elia (102,10) et Melexis (100,00) valaient 1 et 0,4 pc de plus que vendredi, Aperam (51,98) gagnant 0,8 pc alors que Umicore (49,29) était en baisse de 0,6 pc, Cofinimmo (138,10) et WDP (38,94) reperdant 1 et 1,2 pc.

Hors indice, l'approbation d'un traitement par la FDA faisait bondir Hyloris (16,40) de 6,8 pc alors que Nyxoah (22,00) rebondissait de 7,3 pc, IBA (17,24) regagnant 1,4 pc alors que Oxurion (2,08) reperdait 2,3 pc. Ontex (8,43) et Kinepolis (56,25) valaient 3,5 et 3,3 pc de plus que vendredi, D'Ieteren (152,30) et Van de Velde (30,80) gagnant 2,3 et 2,7 pc alors que Shurgard (51,50) reculait de 2,8 pc.