Vive polémique en France: voici pourquoi le but sensationnel de Wahbi Khazri n’a pas été diffusé sur les réseaux sociaux

Wahbi Khazri, le joueur de Saint-Etienne, a été l’auteur d’un but du week-end en Ligue 1. Mais sa réalisation n’a pas pu être diffusée sur les réseaux sociaux…

Le but de Wahbi Khazri était indéniablement l’un des moments forts de ce week-end en Europe. Le joueur de Saint-Etienne a été l’auteur ce samedi d’un véritable coup de génie en tirant victorieusement de 68 mètres face à Metz (1-1). Ce moment de grâce, personne n’a pu le voir sur les réseaux sociaux. Voici pourquoi.

Cette réalisation n’a pu être relayée sur la toile, tant par le diffuseur Amazon que par la LFP. Ce qui a créé une vive polémique en France, où on essaie vaille que vaille d’exporter le produit tricolore à travers le monde. D’après RMC Sport, la raison de cette non-diffusion est relativement simple : la question des droits des images. Et pour cause, le géant américain ne serait pas autorisé, contractuellement parlant, à utiliser des séquences de match sur les réseaux sociaux.