La réponse cinglante de Lionel Messi sur son départ du FC Barcelone: «Personne ne m’a demandé de jouer gratuitement»

« J’ai fait tout mon possible pour rester. Jamais, à aucun moment, on ne m’a demandé de jouer gratuitement. On m’a demandé de baisser mon salaire de cinquante pour cent et je l’ai fait sans aucun problème. Nous étions disposés à aider davantage le club. Mon envie et celle de ma famille était de rester à Barcelone », a insisté Messi.

Passé du FC Barcelone à Paris durant l’été, Messi a avoué que ce déménagement a été « un grand changement » dans sa vie, mais a promis qu’il retournera un jour vivre à Barcelone et qu’il reviendra un jour au Barça.