Billie Jean King Cup: la Belgique s’impose contre la Biélorussie grâce au succès dans la douleur d’Elise Mertens

Au contraire de son adversaire, Mertens entrait parfaitement dans la rencontre et réalisait deux breaks d’entrée pour mener rapidement 3-0. Après avoir laissé Sasnovich revenir à 3-2, la Limbourgeoise se reprenait pour enchaîner trois jeux de suite et remporter le premier set en 31 minutes (6-2).

Le deuxième set était plus équilibré et chaque joueuse se montrait solide sur son service. Menée 5-4, Elise Mertens commettait plusieurs fautes directes, dont une double faute, sur son service pour permettre à la Biélorusse d’égaliser à une manche partout.

La N.1 belge se reprenait dès l’entame du troisième et dernier set en réalisant le break sur le premier jeu. Un break validé sur son service dans la foulée. À 4-2, la native de Louvain réalisait son troisième break du set et gagnait le droit de servir pour le gain de la rencontre. Mertens ne tremblait pas pour offrir un deuxième succès en autant de rencontres à la Belgique.

Minnen avait apporté le premier point

Après le succès de Greet Minnen lors du premier match, la victoire de Mertens permet à la Belgique de mener 2-0 et d’être assurée d’une première victoire dans le groupe B. Chaque match étant, en effet, disputé au meilleur de trois duels, avec deux simples et un double au programme. Le double devrait être disputé par Ysaline Bonaventure (WTA 146) et Kirsten Flipkens (WTA 160) face à Vera Lapko (WTA 356) et Aliaksandra Sasnovich.