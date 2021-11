Le socio-culturel à l’épreuve du pass sanitaire

Précédée par les exemples français et bruxellois, l’imposition d’un pass sanitaire ce 1er novembre dans les centres culturels de Wallonie n’a guère suscité de nouveau débat : « Pour une grande majorité d’entre nous, on applique le CST la mort dans l’âme », note la directrice de l’Association des centres culturels (ACC) Patricia Santoro, « et on espère que ce soit pour une période la plus courte possible. » L’essentiel du débat – et de la résistance au CST – s’est déroulé lors de l’adoption du pass à Bruxelles. C’est là aussi qu’ont été expérimentées les rares alternatives légales : soit organiser des représentations de moins de cinquante personnes, soit proposer aux personnes non vaccinées un test gratuit (ou à bas prix) avant d’entrer en salle.