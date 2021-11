Les dossiers de la Boucle du Hainaut et de Ventilus sont "un sujet fédéral" (Revolht)

Ventilus est un projet d'Elia de ligne à haute tension en Flandre occidentale. La Boucle du Hainaut, autre projet d'Elia, devrait être le "chaînon manquant" dans le transport l'électricité à travers la province sur un "corridor" de 84,8 kilomètres. Selon Revolht, les projets de la Boucle du Hainaut et Ventilus, que l'ASBL intègre dans sa réflexion, seraient évalués à deux fois 500 millions d'euros pour un montant de deux milliards d'euros en ce qui concerne l'alternative proposée par Revolht qui, selon l'association, serait étalée dans le temps et respectueuse de l'environnement et de la santé.

"Elia a bien accueilli notre message et a reconnu que notre approche alternative a du sens et qu'elle mérite d'être étudiée", explique Revolht, lundi, dans un communiqué, ajoutant qu'"Elia confirme avoir déjà envisagé une telle architecture dans le passé mais s'est engagée à ré-étudier la chose à la lumière des éléments de vendredi".