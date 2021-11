Ecologie industrielle: des bactéries férues de drêche, alternative aux emballages

Accroupie au pied de la cuve d’un brasseur bien connu des Bruxellois, Marilys Tran The Tri récolte l’eau de rinçage d’un des multiples brassages de la semaine. « Je récupère régulièrement une dizaine de litres pour mes recherches », raconte-t-elle. « Mais quand on pense qu’entre 50 et 100 litres d’eau chargée de drêche sont jetés en moyenne par brassage, que certaines brasseries font plus d’un brassin par jour et que notre pays en compte un sacré paquet… Quelle perte ! »