Eden Hazard reste optimiste: malgré sa situation compliquée, il ne souhaiterait pas quitter le Real Madrid cet hiver

Malgré la situation compliquée qu’il vit à Madrid depuis son arrivée en 2019, Eden Hazard persiste et signe : il veut faire son trou au Real.

Pour Eden Hazard, la patience est mère de toutes les vertus. Et, sans doute, aussi le travail. Car, malgré les récentes déclarations de Carlo Ancelotti concernant l’avenir du joueur belge et l’intérêt marqué de deux clubs de Premier League (Newcastle et Chelsea), le Diable rouge n’entend pas quitter le Real Madrid sur un tel échec.

Le quotidien espagnol Marca annonce en effet que le Belge ne partira pas lors du prochain mercato hivernal. Son objectif est clair et limpide : réussir à s’imposer dans le onze de la Casa Blanca. Et ce, même s’il n’a pas été épargné par les pépins physiques et les critiques depuis son arrivée en grande pompe dans la capitale espagnole en 2019.