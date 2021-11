Royaume-Uni: quand le scandale Jeffrey Epstein éclabousse la royauté et la Barclays

La banque Barclays et la royauté sont des bastions de l’Angleterre traditionnelle. Et voici que ces deux institutions légendaires sont éclaboussées par le scandale des liens entre l’establishment et feu le pédophile Jeffrey Epstein.

Deuxième conglomérat bancaire d’outre-Manche, la Barclays reste imprégnée de l’esprit de ses fondateurs du XVIIè siècle, les quakers de l’Est de l’Angleterre. Ce mouvement religieux rigoriste est notamment basé sur le précepte d’intégrité interdisant aux adeptes d’éviter toute tromperie. C’est pourquoi le PDG du groupe, Jes Staley, a été contraint lundi de démissionner en raison de ses liens avec le pédophile Jeffrey Epstein.