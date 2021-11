Une résidence d’artistes pour demandeurs d’asile

Il doit être heureux, Yehudi Menuhin, lui dont le rêve du temps de sa fin de vie portait sur l’intégration des plus démunis, en prônant pour y arriver la pratique de la musique et le partage des connaissances artistiques. On se souvient de cette image de lui dans les années nonante : l’immense musicien du vingtième siècle poussant humblement la porte de classes d’écoles populaires de Bruxelles afin d’y parler, sourire aux lèvres et violon sous le bras, de l’importance du vivre ensemble face à des enfants essentiellement issus de l’immigration. C’était le combat que portait sa Fondation, créée à Bruxelles en 1991, et toujours bien vivace trente ans plus tard.