Un supporter d’Anderlecht lance un ballon lors du penalty de Kaba pour OHL: le Sporting réfléchit à d’éventuelle suites

La scène n’a échappé à personne : lorsque Sory Kaba tire son penalty lors de Anderlecht – OH Louvain (2-2), on voit qu’un ballon est lancé depuis les tribunes. Il a atterri dans le petit filet de Van Crombrugge.

Heureusement pour Anderlecht, cela n’a pas eu d’influence sur le déroulement du onze mètres et l’arbitre n’en a pas tenu compte. Raison pour laquelle le match delegate n’a pas non plus fait état de cet incident dans son rapport après la rencontre entre Anderlecht et Louvain.

Pas d’incidence donc pour le Sporting qui n’a pas encore décidé s’il allait tout mettre en œuvre pour identifier le « supporter » auteur de cette bêtise. « On étudie l’option », indique-t-on du côté de Neerpede.