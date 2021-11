La Première ministre de la Barbade à la COP26: «Nous voulons exister dans 100 ans»

« Pour ceux qui ont des yeux pour voir, des oreilles pour écouter, et un cœur pour ressentir : pour survivre nous avons besoin de limiter le réchauffement à +1,5ºC, 2ºC serait une condamnation à mort pour les populations d’Antigua et Barbuda, des Maldives, des Fidji, du Kenya ou du Mozambique, des Samoa et de la Barbade », a-t-elle insisté.

Elle a notamment fustigé la promesse, toujours non tenue des pays riches, de porter à 100 milliards de dollars par an à partir de 2020 leur aide climat aux pays pauvres. « Echouer dans l’apport d’une finance climat indispensable et dans le financement des pertes et préjudices se mesure en vies et en revenus pour nos communautés, et ça, mes amis, c’est immoral, et c’est injuste. »