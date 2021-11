Les détectoristes, archéologues amateurs ou pilleurs de patrimoine?

Lobbes, et la région de Thuin dans son ensemble, une zone parsemée de secteurs qualifiés de bleus par le monde archéologique tant elle recèle de « trésors » historique dans son sol. Sur le coup de 8 heures ce dimanche, c’est la grande affluence sur un parking du complexe industriel. Généralement d’âge mûr, les automobilistes équipés pour résister au froid et à la pluie troquent les chaussures pour enfiler des bottes en caoutchouc. Du coffre, ils sortent ensuite leur arsenal : des détecteurs de métaux dernier cri, des sondes encore plus sensibles ainsi que des GPS de précision. Ils sont désormais d’attaque pour prendre part à l’un des tout premiers rallyes de détection organisé en terre wallonne. Un loisir qui déchaîne les passions chez les amateurs comme chez les détracteurs. Les premiers affirment participer à la découverte et à la sauvegarde d’un patrimoine encore inconnu. Les autres crient au pillage de ce même patrimoine.