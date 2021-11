Diables rouges: les attaquants belges en forme variable (vidéos)

La blessure de Michy Batshuayi s’ajoute à celle de Romelu Lukaku et complique la situation des attaquants de pointe des Diables rouges. Les autres joueurs offensifs sont heureusement en forme.

Dans moins de deux semaines, les Diables rouges seront probablement qualifiés pour la prochaine Coupe du monde. Opposée le 13 novembre à l’Estonie, largement battue lors de l’opposition aller à Tallinn le 2 septembre (2-5), l’équipe nationale belge n’a besoin que d’un point pour valider son voyage au Qatar fin 2022. La situation semble enviable pour le sélectionneur Roberto Martinez, mais celui-ci est tout de même confronté à un petit casse-tête pour choisir ses attaquants de pointe pour les deux rencontres contre l’Estonie et le pays de Galles.

Ce samedi a en effet vu les inquiétudes monter suite à la sortie sur blessure de Michy Batshuayi avec Besiktas. Batsman, auteur de quatre buts et un assist dans le championnat turc avec le champion en titre, a dû quitter le terrain après 24 minutes. La cause de la blessure de la doublure de Romelu Lukaku avec les Diables n’est pas encore connue mais elle inquiète donc, vu l’incertitude toujours présente pour le titulaire. Lukaku a subi une entorse à la cheville lors du match de Ligue des champions de Chelsea contre Malmö, et les dernières déclarations de son entraîneur Thomas Tuchel ne sont guère optimistes. Le technicien allemand s’attend en effet à récupérer son joueur seulement après la trêve internationale.