Voici pourquoi les Métallos de Seraing plongent au classement

C’est un fait : Seraing plonge ! La dégringolade l’amène désormais à la peu enviable antépénultième place. Avec tout ce que cela suppose de supplément d’angoisse et de stress. Détentrice d’un 3 sur 21, la formation sérésienne a tout perdu en championnat depuis la magnifique victoire à Eupen, Tout, sauf le retentissant succès obtenu aux dépens de Zulte-Waregem (5-1). Le plus inquiétant, c’est la façon dont naissent les défaites. Prenons les trois dernières, elles sont révélatrices d’un problème sourd et latent.

1 Des circonstances de match défavorables

À l’Union on a évoqué de la nonchalance, de la suffisance, ainsi qu’un manque de roublardise et de réaction pour contrecarrer les raids kamikazes de Mitoma. Contre Charleroi, il est question de circonstances.