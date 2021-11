Vaccin contre le coronavirus: une troisième dose plus politique que scientifique

Le long week-end de la Toussaint n’a pas empêché politiques et scientifiques de continuer à discuter coronavirus. Vaccins contre le coronavirus, plus précisément. Comme prévu, les ministres de la Santé réunis samedi matin en conférence interministérielle (CIM) ont acté la décision de proposer une troisième dose à tous les soignants (les prestataires de soins de santé dans les hôpitaux, les soins de première ligne et les services d’aide à domicile), soit un peu plus de 500.000 personnes.

A partir de la mi-novembre, cette catégorie de la population recevra soit une dose de Pfizer, soit une dose de Moderna. Les soignants recevront leur rappel quatre (si AstraZeneca ou Johnson & Johnson) ou six mois (Pfizer et Moderna) après avoir reçu leur dernière dose, à l’image des plus de 65 ans et des personnes immunodéprimées qui sont déjà éligibles au rappel, en raison de la chute rapide de leur niveau d’anticorps.