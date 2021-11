Ça tire à l’arme lourde dans le bac à sable du Standard

Chez les Venanzi, le long week-end de Toussaint a commencé par un petit-déjeuner. A la lecture de la première sortie médiatique de François Fornieri depuis son séjour à la prison de Marche-en-Famenne, le sang du président du Standard n’a fait qu’un tour. Un an après la rupture des ponts entre les deux hommes pourtant sur le point d’unir leur destinée et leurs parts au sein de l’actionnariat du Standard, les relations se sont encore un peu plus refroidies. Avec un tacle de Fornieri particulièrement appuyé sur la gestion du club était. « Ça me fait mal de voir mon club favori à ce niveau. (…) Initialement, j’étais d’accord de prendre 50 % des parts. Mais devant l’urgence de la situation, je veux prendre le contrôle en prenant plus de 50 %. Il faut maintenant tout redresser, modifier les structures, changer complètement le management. »